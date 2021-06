Chiara Gualzetti scomparsa da casa a 16 anni: trovata morta in una scarpata (Di lunedì 28 giugno 2021) Chiara Gualzetti è uscita di casa dicendo di avere un appuntamento con un amico nella zona dell’Abbazia di Monteveglio (Bologna) ma non ha fatto più ritorno. Con il passare delle ore i suoi genitori hanno iniziato ad impensierirsi poiché non la vedevano ritornare. Allora hanno provato a contattarla, ma il suo telefono risultava staccato. Quindi sono partite così le ricerche in tutta la zona, i genitori si erano rivolti ai carabinieri e avevano organizzato battute di ricerche con numerosi volontari, condividendo anche una foto della ragazza sui social. Anche il sindaco di Valsamoggia, Daniele Ruscigno, aveva lanciato un appello sui ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 28 giugno 2021)è uscita didicendo di avere un appuntamento con un amico nella zona dell’Abbazia di Monteveglio (Bologna) ma non ha fatto più ritorno. Con il passare delle ore i suoi genitori hanno iniziato ad impensierirsi poiché non la vedevano ritornare. Allora hanno provato a contattarla, ma il suo telefono risultava staccato. Quindi sono partite così le ricerche in tutta la zona, i genitori si erano rivolti ai carabinieri e avevano organizzato battute di ricerche con numerosi volontari, condividendo anche una foto della ragazza sui social. Anche il sindaco di Valsamoggia, Daniele Ruscigno, aveva lanciato un appello sui ...

