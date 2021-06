Canzone Segreta | si va verso una seconda edizione con Serena Rossi

Advertising

enrick81 : @Tvottiano @AgoCannella @napoliforever89 @famigliasimpson @Federic01996 @BALDINIPAOLA @misterf_tweets @tw_fyvry… - davidguarnieri1 : #Dedicato Praticamente una versione giornaliera di Canzone Segreta. Autieri canta troppo, ride troppo, recita tropp… - davidguarnieri1 : @Usaunaltronome Praticamente un Canzone Segreta n. 2 al mattino. Nulla di originale. Vedremo gli ascolti. - efdiegi : Ok, il programma è praticamente Canzone Segreta su richiesta dove canta solo Serena al pianoforte. Serve un pochin… - UranoRebel : @see_lallero Caffè con la Autieri. Lei bravissima, programma gradevole. Una specie di Canzone segreta ma fatto meglio -

Ultime Notizie dalla rete : Canzone Segreta

Tvblog

Domenica In, la 'sorella' di . Malgioglio: ' L'ho fatta venire per te... '. Oggi, nell'ultima puntata della stagione, ... il paroliere ed ex gieffino ha commentato così: ' In questa, c'è ...Laera "Me ne frego" , ebbene il messaggio sembrava chiaro. Quest'anno, nel 2021 , era ...insieme da diverso tempo seppur la volontà di Federica e Achille è quella di mantenerela ...Serena Rossi verso la riconferma tra il palinsesto Rai, sarebbe una grande vittoria per l'attrice ed i suoi fan ...Quale è stata la tecnica di seduzione con cui Elisabetta Canalis ha conquistato il proprio marito? Svelati tutti i segreti in merito all'argomento.