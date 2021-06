Nole | che allenamento con Sinner | ' Gli ho chiesto consigli su Draper'

(Di domenica 27 giugno 2021) Still got it Goran ?? pic.twitter.com/a7FHoQavTL — Jannik(@janniksin) June 26, 2021 "Devo gestire la programmazione dei tornei in modo da poter passare più tempo di qualità con la mia ...

Advertising

Grace_1207 : RT @annamariamoscar: - GINA32451015 : RT @annamariamoscar: - bellissima2021 : RT @annamariamoscar: - IlMondoDiAllie : RT @annamariamoscar: - danieleMulazzan : Disastro ????????????????????? A sentir l'autore, l'idolo di Nole, Pete Sampras ha compiuto il miracolo di vincere il RG.… -

Ultime Notizie dalla rete : Nole che

Tiscali.it

... 2021 "Devo gestire la programmazione dei tornei in modo da poter passare più tempo di qualità con la mia famiglia,significa molto per me" ha concluso Djokovic. "Per far questo, riduco il numero ...... allungando nella corsa al recordinvece, da quel pomeriggio, si è infiammata ancor di più: Nadal adesso lo ha raggiunto a quota 20 eè appena sotto con 19 e ha decisamente imboccato la ...Sfiderà la wild-card britannica Jack Draper, teenager mancino al debutto in un major, che al Queen's ha sconfitto Jannik Sinner. "Ho visto un po' il match del Queen's, così visto che mi sono ...Sono ormai anni che gli appassionati di tennis sperano di individuare tra i nuovi tennisti un atleta capace di rimpiazzare o colmare il vuoto che lasceranno i Big Three. Roger Federer, Rafael Nadal e ...