Restauro Colosseo di Roma | grazie a Tod’s rivive la bellezza

(Di domenica 27 giugno 2021) Life&People.it Con il, ilditorna a brillare,; è terminata la seconda fase dedicata agli ipogei, la parte che ini utilizzavano come “backstage”. Sono tornati a nuova vita i luoghi sotterranei, adibiti alla preparazione dei giochi e degli spettacoli dell’Anfiteatro Flavio; è questo il nome originale del, perché costruito nell’epoca imperiale della dinastia Flavia, da Vespasiano a Domiziano passando per Tito, nel I secolo dopo Cristo. Dopo la pulitura e il consolidamento della facciata esterna, intervento consegnato ...

...del, oggi lo chiameremmo il dietro le quinte di quel monumento simbolo dell'Italia nel mondo, che per la prima volta sono visitabili dal pubblico, grazie a un poderoso intervento di...