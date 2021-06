Reperti del IV e III secolo detenuti illegalmente da un ente no profit del Cilento. Sequestrati dalla Finanza (Di sabato 26 giugno 2021) Reperti archeologici risalenti alla Magna Grecia e databili tra il IV e il III secolo a.C. detenuti illegalmente da un ente no profit del Cilento. E’ quanto scoperto dai finanzieri del Comando provinciale di Salerno, che hanno proceduto al sequestro dei Reperti. Le fiamme gialle della Tenenza di Vallo della Lucania, impegnate ad Agropoli (Salerno) in un’attività delegata dalla Procura di Vallo della Lucania, hanno trovato i preziosi oggetti nella sede dell’associazione, sottoposta a un controllo di diversa natura. I ... Leggi su ildenaro (Di sabato 26 giugno 2021)archeologici risalenti alla Magna Grecia e databili tra il IV e il IIIa.C.da unnodel. E’ quanto scoperto dai finanzieri del Comando provinciale di Salerno, che hanno proceduto al sequestro dei. Le fiamme gialle della Tenenza di Vallo della Lucania, impegnate ad Agropoli (Salerno) in un’attività delegataProcura di Vallo della Lucania, hanno trovato i preziosi oggetti nella sede dell’associazione, sottoposta a un controllo di diversa natura. I ...

Ultime Notizie dalla rete : Reperti del Custodiva illegalmente reperti archeologici: nei guai società no profit del Cilento I finanzieri del Comando provinciale di Salerno hanno proceduto al sequestro di numerosi reperti archeologici, detenuti illegalmente dal presidente di un ente no profit del Cilento. Le Fiamme Gialle della Tenenza ...

Custodiva illegalmente reperti archeologici nel Cilento Sequestrati dalla di Guardia di Finanza di Salerno importanti reperti archeologici detenuti illegalmente da un ente no profit nel Cilento ...

