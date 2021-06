Michele Morrone non ci sta e sbotta su Instagram | ecco cosa è successo

(Di sabato 26 giugno 2021) Mentre è sul set del sequel di 365days,ha dovuto usare il suo profiloper direpensaè impegnato sul set del sequel di “365days”, il film polacco che, una volta arrivato sulla piattaforma streaming di Netflix, ha reso celebre l’attore e cantante italiano in tutto il mondo. Di recente, l’attore si è trovato coinvolto in uno spoiler che riguarda la sua persona. Sui social sono state pubblicate alcune foto rubate dal set del film. Protagonista delle immagini che in poco tempo hanno fatto il giro del web, è proprio...

furioso per le nuove foto dove si vede tutto. Da settimaneè impegnato sul set del secondo capitolo di 365 Giorni, il film polacco che l'ha reso una star internazionale. L'attore si è anche fatto vedere in compagnia di Simone Susinna , infatti ...è tornato sul set di 365 giorni per girare il sequel del film polacco che lo scorso anno ha conquistato il mondo su Netflix. Nel film, oltre ache interpreta il ...Mentre è sul set del sequel di 365days, Michele Morrone ha dovuto usare il suo profilo Instagram per dire cosa pensa ...Michele Morrone, attore italiano del film 365 giorni, si esprime contro la pubblicazione delle foto che lo ritraggono nudo.