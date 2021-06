Corruzione: Montante, 'Lombardo mi voleva assessore ma declinai e gli indicai Venturi' (Di sabato 26 giugno 2021) Caltanissetta, 26 giu. (Adnkronos) - "Nel 2009 l'allora Presidente della Regione siciliana Raffaele Lombardo mi chiese di diventare assessore regionale della sua Giunta perché cercava visibilità e io in quel periodo ne avevo molta. Ero vicepresidente vicario di Ivan Lo Bello, e mi ero occupato di tante attività. Quando gli dissi di no, lui il 23 maggio 2009 lo chiese anche Emma Marcegaglia ma lei gli disse: 'Non è possibile'. Dopo qualche giorno gli dissi che avevo un nome di Confindustria che avrebbe potuto svolgere questo ruolo: Marco Venturi". A dirlo in aula, proseguendo l'interrogatorio nel processo d'appello che lo vede imputato per ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 giugno 2021) Caltanissetta, 26 giu. (Adnkronos) - "Nel 2009 l'allora Presidente della Regione siciliana Raffaelemi chiese di diventareregionale della sua Giunta perché cercava visibilità e io in quel periodo ne avevo molta. Ero vicepresidente vicario di Ivan Lo Bello, e mi ero occupato di tante attività. Quando gli dissi di no, lui il 23 maggio 2009 lo chiese anche Emma Marcegaglia ma lei gli disse: 'Non è possibile'. Dopo qualche giorno gli dissi che avevo un nome di Confindustria che avrebbe potuto svolgere questo ruolo: Marco". A dirlo in aula, proseguendo l'interrogatorio nel processo d'appello che lo vede imputato per ...

