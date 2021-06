Come e quando riaprono le discoteche, le regole del Cts per l’estate 2021 (Di sabato 26 giugno 2021) Con l’entrata in vigore della zona bianca, sono state allentate moltissime misure al contrasto della diffusione del covid-19. Nell’ultimo periodo si era discusso molto sul caso delle discoteche, in quanto era stato “vietato” ballare. Tuttavia, ora, sembrerebbe che le discoteche siano a un passo dalla riapertura, ma solo all’aperto e con una capienza fino al 50%. Leggi anche: Mascherine all’aperto, cosa cambia dal 28 giugno 2021: regole e novità Le discoteche all’aperto Rispetto al tema delle discoteche, si è espresso il Comitato Tecnico Scientifico: “Il quadro epidemiologico attuale sia ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 26 giugno 2021) Con l’entrata in vigore della zona bianca, sono state allentate moltissime misure al contrasto della diffusione del covid-19. Nell’ultimo periodo si era discusso molto sul caso delle, in quanto era stato “vietato” ballare. Tuttavia, ora, sembrerebbe che lesiano a un passo dalla riapertura, ma solo all’aperto e con una capienza fino al 50%. Leggi anche: Mascherine all’aperto, cosa cambia dal 28 giugnoe novità Leall’aperto Rispetto al tema delle, si è espresso il Comitato Tecnico Scientifico: “Il quadro epidemiologico attuale sia ...

DiMarzio : @sssaaamuel_ @LBliss8 @acmilan @SkySport @GialappasB Quando ci saranno: come per Nico Gonzalez alla Fiorentina, Cha… - mante : Discute sull’opportunità di inginocchiarsi contro il razzismo gente che quando entra i campo si produce in gesti ap… - VanityFairIt : Dopo essere entrato nel mondo dello spettacolo come «velino» e aver trovato l'amore al «Grande Fratello Vip» con Gi… - elibusatta : RT @rockstarshabit: ciao harry come ci si sente a sapere che louis tomlinson sorride in questo modo quando ti guarda per una frazione di se… - Pasquale_paki07 : RT @ZZiliani: Chissà quante volte #Bonucci avrà incrociato, alla #Juventus, la #Aluko, bomber della squadra femminile. Le avrà mai rivolto… -