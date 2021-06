Ostia. ‘Stop alla ciclabile’, caos parcheggi e zero progetti: flash-mob di protesta al pontile (Di venerdì 25 giugno 2021) Senza parcheggi, senza circolazione, senza progetto. Praticamente un disastro annunciato, costato fior di milioni, la pista ciclabile progettata per l’unica arteria che collega la zona di Levante con quella di Ponente a Ostia. È questa l’opinione di un gruppo di cittadini lidensi che domani mattina alle 10, in segno di protesta, si riuniranno per un flash-mob al pontile. “La ciclabile, imposta esclusivamente come strumento di propaganda elettorale, ha peggiorato la qualità della vita dei cittadini lidensi e romani che hanno visto aumentare lo smog e il traffico urbano, limitare la possibilità di intervento ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 25 giugno 2021) Senza, senza circolazione, senza progetto. Praticamente un disastro annunciato, costato fior di milioni, la pista ciclabile progettata per l’unica arteria che collega la zona di Levante con quella di Ponente a. È questa l’opinione di un gruppo di cittadini lidensi che domani mattina alle 10, in segno di, si riuniranno per un-mob al. “La ciclabile, imposta esclusivamente come strumento di propaganda elettorale, ha peggiorato la qualità della vita dei cittadini lidensi e romani che hanno visto aumentare lo smog e il traffico urbano, limitare la possibilità di intervento ...

