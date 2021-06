Dalla commissione Ue via libera al Recovery Plan italiano (Di venerdì 25 giugno 2021) Arriva il via libera della commissione Europea al piano di ripresa e resilienza dell’Italia, che prevede l’erogazione da parte dell’UE di 68,9 miliardi di euro in sovvenzioni e di 122,6 miliardi di euro in prestiti. La valutazione positiva è stata consegnata Dalla presidente della commissione Ursula Von der Leyen al premier italiano Mario Draghi, in una cerimonia che si è svolta a Cinecittà. sat/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 25 giugno 2021) Arriva il viadellaEuropea al piano di ripresa e resilienza dell’Italia, che prevede l’erogazione da parte dell’UE di 68,9 miliardi di euro in sovvenzioni e di 122,6 miliardi di euro in prestiti. La valutazione positiva è stata consegnatapresidente dellaUrsula Von der Leyen al premierMario Draghi, in una cerimonia che si è svolta a Cinecittà. sat/mrv/red su Il Corriere della Città.

