Benevento | inciampa e batte la testa | uomo soccorso dal 118

(Di venerdì 25 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Undel ’42 di, nel pomeriggio di oggi in via Bosco Lucarelli, èto e ha battuto laa terra. L’, come riferiscono i sanitari del 118 che hanno prestato le cure, era ubriaco e probabilmente a causa dello stato di ebrezza èto. Il malcapitato ha riportato un trauma cranico e andrà in ospedale. Sul posto oltre al 118 anche volante della Polizia di Stato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

