Uomini e Donne, scoppia la bomba? Messaggi compromettenti (Di lunedì 24 maggio 2021) L'ex dama di Uomini e Donne, Valentina Autiero, ha lanciato dei Messaggi abbastanza espliciti: scopriamo a chi erano rivolte le sue frecciatine. Messaggi compromettenti a Uomini e Donne? (Instagram)Venerdì 28 maggio andrà in onda l'ultima puntata di Uomini e Donne. Lo show di Maria De Filippi, in questi giorni, è stato al centro di qualche polemica sollevata da Valentina Autiero, ex dama del programma. Siamo certi che la settimana che ci aspetta prima della puntata finale sarà molto movimentata e ricca di polemiche più o meno velate. Questa volta gli attacchi provengono direttamente dall'account Instagram ufficiale dell'Autiero. I Messaggi da lei scritti non contengono nomi o cognomi, ma sembrano ...

