Napoli, la probabile formazione di Max Allegri: due acquisti ed una cessione eccellente (Di lunedì 24 maggio 2021) Rino Gattuso non è più l’allenatore della SSC Napoli. Il presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis, l’ha salutato dopo il pareggio contro il Verona, un risultato che non ha permesso alla squadra di qualificarsi alla prossima Champions League. Il prossimo allenatore, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe essere Max Allegri, con l’ex Juventus pronto a ripartire proprio L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 24 maggio 2021) Rino Gattuso non è più l’allenatore della SSC. Il presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis, l’ha salutato dopo il pareggio contro il Verona, un risultato che non ha permesso alla squadra di qualificarsi alla prossima Champions League. Il prossimo allenatore, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe essere Max, con l’ex Juventus pronto a ripartire proprio L'articolo

Advertising

ZZiliani : Ora che il verme ha fatto il buco nella mela del #Milan (ma poteva accadere al #Napoli, non cambia nulla), procuran… - caiobtncrt : @ROI05841958 Forse credo che Allegri resta in pista per conto della condizione finanziaria positiva del Napoli, ma… - Andrea842631710 : @JosiphOliver Il Napoli si è fondato spendendo poco ma avendo grande organizzazione. Servono giocatori funzionali.… - alb_can : @GaeDeRoberto @commenti_cosa Probabilmente, terza fascia... ma altre volte l'ha superato il turno e quest'anno la L… - Italo81580161 : @CucchiRiccardo Mi spiace x il napoli ma x 2 arbitri orsato e calvarese perde un probabile scudetto e una qualifica… -