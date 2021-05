Bob Dylan, il menestrello d’America compie 80 anni (Di lunedì 24 maggio 2021) Il 24 maggio 1941 nasce Bob Dylan. Cambia il cognome anagrafico di Zimmerman, debutta nel 1962 e diventa una delle voci musicali più importante di sempre. Il 24 maggio 1941, nella cittadina di Duluth (Minnesota), nasce Bob Dylan, uno dei più grandi artisti musicali del XX secolo. All’anagrafe il cognome è Zimmerman ma quando egli diventa adulto lo cambia legalmente. A 10 anni scappa di casa! Il primo disco Nel 1962 Bob Dylan pubblica il primo disco: è una raccolta di brani tradizionali (tra cui la celebre House Of The Rising Sun, ripresa in seguito dal gruppo The Animals e In My Time Of Dyin, rivisitata dai Led Zeppelin). Due sole le canzoni originali scritte da Dylan: Talkin’ New York e l’omaggio al maestro Guthrie Song To Woody. https://www.youtube.com/watch?v=kHjzuqq3b44Bob ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 24 maggio 2021) Il 24 maggio 1941 nasce Bob. Cambia il cognome anagrafico di Zimmerman, debutta nel 1962 e diventa una delle voci musicali più importante di sempre. Il 24 maggio 1941, nella cittadina di Duluth (Minnesota), nasce Bob, uno dei più grandi artisti musicali del XX secolo. All’anagrafe il cognome è Zimmerman ma quando egli diventa adulto lo cambia legalmente. A 10scappa di casa! Il primo disco Nel 1962 Bobpubblica il primo disco: è una raccolta di brani tradizionali (tra cui la celebre House Of The Rising Sun, ripresa in seguito dal gruppo The Animals e In My Time Of Dyin, rivisitata dai Led Zeppelin). Due sole le canzoni originali scritte da: Talkin’ New York e l’omaggio al maestro Guthrie Song To Woody. https://www.youtube.com/watch?v=kHjzuqq3b44Bob ...

