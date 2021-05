Uomini e Donne, Valentina Autiero provoca: “Se dovessi aprire certe chat…” (Di domenica 23 maggio 2021) Uomini e Donne L’ex dama si lascia andare a una nuova provocazione sui social e il suo sembra un chiaro riferimento ad alcune colleghe del Trono Over Pubblicato su 23 Maggio 2021 Valentina Autiero lancia nuove frecciatine, attraverso il suo account Instagram. L’ex dama di Uomini e Donne condivide un messaggio che va ad attaccare un gruppo di persone che si sono incontrate nella giornata di ieri. Non fa nomi, ma il suo sembra un chiaro riferimento a delle sue ex colleghe del parterre del Trono Over. Possibile che si tratti di una coincidenza, ma proprio nella serata di ieri Maria Tona, Veronica Ursida, Aurora Tropea e Giulia Mastrantoni si sono incontrate per cena. Le quattro ex dame sono apparse in sintonia e abbastanza serene insieme. Questo ... Leggi su cityroma (Di domenica 23 maggio 2021)L’ex dama si lascia andare a una nuovazione sui social e il suo sembra un chiaro riferimento ad alcune colleghe del Trono Over Pubblicato su 23 Maggio 2021lancia nuove frecciatine, attraverso il suo account Instagram. L’ex dama dicondivide un messaggio che va ad attaccare un gruppo di persone che si sono incontrate nella giornata di ieri. Non fa nomi, ma il suo sembra un chiaro riferimento a delle sue ex colleghe del parterre del Trono Over. Possibile che si tratti di una coincidenza, ma proprio nella serata di ieri Maria Tona, Veronica Ursida, Aurora Tropea e Giulia Mastrantoni si sono incontrate per cena. Le quattro ex dame sono apparse in sintonia e abbastanza serene insieme. Questo ...

