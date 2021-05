Tragedia in Cina, 21 corridori muoiono di freddo durante una 100 chilometri in quota (Di domenica 23 maggio 2021) Una Tragedia assurda si è abbattuta nel mondo dello sport. Ventuno corridori sono morti di freddo durante una corsa di 100 chilometri nella Foresta di Pietra del Fiume Giallo, quindi in montagna, ... Leggi su gazzetta (Di domenica 23 maggio 2021) Unaassurda si è abbattuta nel mondo dello sport. Ventunosono morti diuna corsa di 100nella Foresta di Pietra del Fiume Giallo, quindi in montagna, ...

Advertising

giovampierogma1 : Tragedia in Cina, 21 corridori muoiono di freddo durante una 100 chilometri in quota @gazzetta - tizianacairati : Tragedia in Cina, 21 corridori muoiono di freddo durante una 100 chilometri in quota @Gazzetta_it - Thibaut_Goetz : RT @Gazzetta_it: #Ultrarunning Tragedia in #Cina, 21 corridori muoiono di freddo durante una 100 chilometri in quota - Gazzetta_it : #Ultrarunning Tragedia in #Cina, 21 corridori muoiono di freddo durante una 100 chilometri in quota - italialcentro : RT @AugustoMinzolin: Rifletto sulla viltà occidentale. Con centinaia di migliaia di vittime e una crisi economica senza precedenti nessuno… -