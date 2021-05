“Striscia la Notizia” da record: Shaila e Mikaela sono le veline più longeve (Di domenica 23 maggio 2021) Shaila e Mikaela il 12 giugno finiranno il loro mandato a Striscia la Notizia segnando il record storico di 903 puntate in quattro edizioni. Domani, lunedì 24 maggio, Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva diventano ufficialmente le veline più longeve di Striscia: con 886 puntate all’attivo superano le precedenti tenutarie del titolo, Federica Nargi e Costanza Caracciolo (885 puntate). Medaglia di bronzo al duo Ludovica Frasca e Irene Cioni (866 puntate).Shaila e Mikaela sono, inoltre, le uniche veline nella storia ad aver condotto Paperissima Sprint in coppia rimanendo ancora le veline in carica. In questi quattro anni si ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 23 maggio 2021)il 12 giugno finiranno il loro mandato alasegnando ilstorico di 903 puntate in quattro edizioni. Domani, lunedì 24 maggio,Gatta eNeaze Silva diventano ufficialmente lepiùdi: con 886 puntate all’attivo superano le precedenti tenutarie del titolo, Federica Nargi e Costanza Caracciolo (885 puntate). Medaglia di bronzo al duo Ludovica Frasca e Irene Cioni (866 puntate)., inoltre, le unichenella storia ad aver condotto Paperissima Sprint in coppia rimanendo ancora lein carica. In questi quattro anni si ...

