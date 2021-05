Quagliarella | “Dispiace per Ranieri | ci sentiremo Centesimo gol con la Samp? Lo farò il prossimo anno con i tifosi”

(Di domenica 23 maggio 2021) Intervistato dai canali ufficiali delladoria, Fabioha parlato della sua esperienza di quest’: “Festeggio un gran bel traguardo con le 500 presenze in Serie A, e lo faccio con gol e vittoria: un giornata davvero perfetta. Penso sia stata una bella stagione. Non siamo mai stati in zona rossa diciamo e, anzi, abbiamo raggiunto quota 52 abbastanza serenamente. L’unica pecca di quest’annata è stata l’assenza dei. L’addio di? Miper il mister perché in due anni ci ha lasciato davvero tanto. Ci ha preso in una situazione difficile e ci ha salvato. Poi quest’un cammino tranquillo. Gli auguro il meglio ma tanto poi col mister mi sentirò”. Sulgol: “Me ne manca solo uno. Avrei potuto segnarlo contro ...

