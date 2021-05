Pagelle Spezia Roma | TOP e FLOP del match VOTI

(Di domenica 23 maggio 2021) I top ee iai protagonisti delvalido per la 38ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti deltra, valido per la 38ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: ZOET, MKHITARYAN: MAYORAL, KUMBULLA(4-3-3): Rafael 7; Vignali 6, Capradossi 6,5, Terzi 5, Bastoni 6; Estevez 6,5, Agoume 6,5, Pobega 7; Verde 7, Nzola 7, Gyasi 6. All. Italiano(4-2-3-1): Fuzato 7; Karsdorp 6, Mancini 6, Kumbulla 4,5, Santon 5,5; Cristante 5,5, Darboe 5,5; Pedro 6, Mkhitaryan 7, El Shaarawy 7; Mayoral 5,5 (Dzeko 6,5). All. Fonseca L'articolo proviene da Calcio News 24.

