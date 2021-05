I PIÙ VISTI DELLA SETTIMANA: SVETTANO LA JUVENTUS, UN PASSO DAL CIELO E L’EUROVISION (Di domenica 23 maggio 2021) Bentornati a Top10, la rubrica SETTIMANAle di BubinoBlog che presenta i 10 programmi più VISTI in prima serata nella SETTIMANA appena trascorsa. PosizioneReteNome del programmaAscolto #1Rai1Atalanta-JUVENTUS7.977.000 #2Rai1Un PASSO dal CIELO5.246.000 #3Rai1Eurovision Song Contest4.512.000 #4Rai1Il Commissario Montalbano4.418.000 #5Rai1La Compagnia del Cigno3.757.000 #6Rai1Chiamami Ancora Amore3.719.000 #7Canale5Buongiorno, Mamma!3.402.000 #8Rai1Top Dieci3.232.000 #9Canale5 L’Isola dei Famosi (lu)2.994.000 #10Rai3Chi l’ha Visto?2.877.000 Canale5Avanti un Altro! Pure di Sera2.835.000 Leggi su bubinoblog (Di domenica 23 maggio 2021) Bentornati a Top10, la rubricale di BubinoBlog che presenta i 10 programmi piùin prima serata nellaappena trascorsa. PosizioneReteNome del programmaAscolto #1Rai1Atalanta-7.977.000 #2Rai1Undal5.246.000 #3Rai1Eurovision Song Contest4.512.000 #4Rai1Il Commissario Montalbano4.418.000 #5Rai1La Compagnia del Cigno3.757.000 #6Rai1Chiamami Ancora Amore3.719.000 #7Canale5Buongiorno, Mamma!3.402.000 #8Rai1Top Dieci3.232.000 #9Canale5 L’Isola dei Famosi (lu)2.994.000 #10Rai3Chi l’ha Visto?2.877.000 Canale5Avanti un Altro! Pure di Sera2.835.000

Advertising

CottarelliCPI : Sono stato sempre prudente sulle riaperture. Ma mi sembra che, visti gli andamenti, ci siano le condizioni per muov… - bubinoblog : I PIÙ VISTI DELLA SETTIMANA: SVETTANO LA JUVENTUS, UN PASSO DAL CIELO E L'EUROVISION - GranFijoThe2nd : RT @MarcoKappa11: Ricordiamoci che oggi siamo qua a soffrire come cani unicamente per colpa di un sistema marcio e corrotto dai padroni gob… - Simone63191330 : RT @MarcoKappa11: Ricordiamoci che oggi siamo qua a soffrire come cani unicamente per colpa di un sistema marcio e corrotto dai padroni gob… - GioGalbu : RT @MarcoKappa11: Ricordiamoci che oggi siamo qua a soffrire come cani unicamente per colpa di un sistema marcio e corrotto dai padroni gob… -

Ultime Notizie dalla rete : PIÙ VISTI Rispunta pure Vincenzo Visco : "Bene colpire i ricchi" ... che solo lo scorso anno in un'intervista concessa a Libero dichiarava di non avere più alcuna ... Chiaro che, visti i trascorsi del personaggio, un'idea del genere non possa non far correre un brivido ...

Il rock and roll dei Måneskin vince l'Eurovision 2021 La maison italiana aveva collaborato con il gruppo anche in occasione dell'ultima edizione del Festival di Sanremo che li ha visti salire sul gradino più alto del podio. Damiano , Ethan , Thomas e ...

"Non li abbiamo più visti, ora la situazione è tornata alla calma" il Resto del Carlino ... che solo lo scorso anno in un'intervista concessa a Libero dichiarava di non averealcuna ... Chiaro che,i trascorsi del personaggio, un'idea del genere non possa non far correre un brivido ...La maison italiana aveva collaborato con il gruppo anche in occasione dell'ultima edizione del Festival di Sanremo che li hasalire sul gradinoalto del podio. Damiano , Ethan , Thomas e ...