Giro d' Italia | Campenaerts vince la 15^ tappa | cade Nibali

Victor Campenaerts ha vinto la quindicesima tappa del Giro d'Italia 2021, 147 chilometri da Grado a Gorizia. Il belga del Team Qhubeka Assos ha coronato una lunga fuga, battendo in volata l'olandese...

