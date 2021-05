Funivia Mottarone, Cirio in lacrime: 'Doveva essere la ripartenza' (Di domenica 23 maggio 2021) commenta 'Doveva essere la domenica della ripartenza, eravamo pieni di speranze. Guardavamo alla zona bianca, all'estate e al sorriso. Adesso quel sorriso non c'è più. Siamo distrutti...'. E' quanto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 23 maggio 2021) commenta 'la domenica della, eravamo pieni di speranze. Guardavamo alla zona bianca, all'estate e al sorriso. Adesso quel sorriso non c'è più. Siamo distrutti...'. E' quanto ...

emergenzavvf : ?? #Verbania #23maggio, caduta una cabina della funivia che collega Stresa-Alpino-Mottarone. Risultano persone deced… - GiuseppeConteIT : Profondo dolore per la tragedia occorsa per la caduta della funivia Stresa-Mottarone. Una tragedia inaccettabile. I… - Palazzo_Chigi : Draghi: “Ho appreso con profondo dolore la notizia del tragico incidente della #funivia Stresa-Mottarone. Esprimo i… - nan_nan_an : RT @dureghello: Con il cuore affranto seguiamo il dramma della funivia Stresa-Mottarone. Non ci sono parole per esprimere tutto questo dolo… - cangiova65 : RT @GiuseppeConteIT: Profondo dolore per la tragedia occorsa per la caduta della funivia Stresa-Mottarone. Una tragedia inaccettabile. Il m… -