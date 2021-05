Funivia del Mottarone | procuratore Verbania | ' Procediamo per omicidio colposo plurimo'

Advertising

emergenzavvf : ?? #Verbania #23maggio, caduta una cabina della funivia che collega Stresa-Alpino-Mottarone. Risultano persone deced… - Palazzo_Chigi : Draghi: “Ho appreso con profondo dolore la notizia del tragico incidente della #funivia Stresa-Mottarone. Esprimo i… - tg2rai : #UltimOra, precipita la funivia Stresa-Mottarone, 8 le vittime. Vigili del fuoco e soccorso alpino sul posto. 2 ba… - enricaquaranta : RT @AndreaDianetti: Nel 2021... quando ci ritroviamo a pagare le manutenzioni anche del corrimano delle scale del negozio, la corda della f… - DaitarnTR3 : -

'La funivia aveva quasi terminato la sua corsa, mancavano pochi metri all'arrivo', ha aggiunto. '...alla sicurezza dei trasporti che dobbiamo verificare anche in base alla natura pubblica o meno... Erano tutti turisti italiani o stranieri residenti in Italia. La tragedia della funivia Mottarone ha colpito quattro famiglie, due residenti in Lombardia, una in Emilia Romagna e una in Calabria. In particolare, una famiglia residente a Pavia era di origini israeliane.