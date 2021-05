Formazioni ufficiali Napoli Verona: le scelte degli allenatori (Di domenica 23 maggio 2021) Le Formazioni ufficiali di Napoli Verona match valido per la 38ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Napoli-Hellas Verona, match valido per la 38ª giornata di Serie A 2020/2021. Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Manolas, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gattuso Verona: in attesa L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 maggio 2021) Ledimatch valido per la 38ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: leEcco gli schieramentidi-Hellas, match valido per la 38ª giornata di Serie A 2020/2021.(4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Manolas, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gattuso: in attesa L'articolo proviene da Calcio News 24.

