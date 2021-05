F1 GP Monaco 2021, Horner: “Grande giornata per la Red Bull, ma siamo solo all’inizio” (Di domenica 23 maggio 2021) “Ottenere una vittoria qui significa tanto per un pilota. Verstappen è stato sfortunato in passato, oggi abbiamo avuto la fortuna di sfruttare la malasorte di Leclerc. Questa è una Grande giornata per noi perché lasciare questa pista in testa in entrambi i mondiali è un Grande risultato. Ma siamo ancora in una fase iniziale del mondiale, la strada è molto lunga. Le prossime gare? Non voglio fare previsioni. La Mercedes ha avuto una giornata negativa ma torneranno, la Ferrari ha sorpreso. E’ bello vederli lassù e per il campionato è un bene avere tante macchine in lotta. Baku sarà interessante, non vediamo l’ora”. Così Christian Horner, team principal della Red Bull, commenta ai microfoni di Sky Sport la vittoria nel GP di Monaco. Poi una battuta sui ... Leggi su sportface (Di domenica 23 maggio 2021) “Ottenere una vittoria qui significa tanto per un pilota. Verstappen è stato sfortunato in passato, oggi abbiamo avuto la fortuna di sfruttare la malasorte di Leclerc. Questa è unaper noi perché lasciare questa pista in testa in entrambi i mondiali è unrisultato. Maancora in una fase iniziale del mondiale, la strada è molto lunga. Le prossime gare? Non voglio fare previsioni. La Mercedes ha avuto unanegativa ma torneranno, la Ferrari ha sorpreso. E’ bello vederli lassù e per il campionato è un bene avere tante macchine in lotta. Baku sarà interessante, non vediamo l’ora”. Così Christian, team principal della Red, commenta ai microfoni di Sky Sport la vittoria nel GP di. Poi una battuta sui ...

