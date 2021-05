Contagi e ricoveri giù, il dato sulle vittime è il più basso del 2021: il bollettino "confortante" del 23 maggio (Di domenica 23 maggio 2021) Il bollettino sui dati Covid in Italia diventa sempre più confortante con Contagi e decessi in costante discesa. I positivi nelle ultime 24 ore sono stati 3.995 a fronte dei 4.717 di ieri. Si tratta del secondo giorno di fila con i Contagi sotto quota 5 mila. Le vittime registrate invece sono 72 (ieri 125). Un numero basso rispetto al passato e soprattutto il dato più basso del 2021. In lieve aumento solo il tasso di positività, che passa dall'1,6 per cento di ieri al 2,2 di oggi. Ciò vuol dire che su 100 tamponi eseguiti più di 2 sono risultati positivi. Per di più, ci sono sei Regioni con zero lutti: si tratta di Marche, Sardegna, Provincia di Trento, Basilicata, Molise e Valle d'Aosta. Mentre il maggior ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 maggio 2021) Ilsui dati Covid in Italia diventa sempre piùcone decessi in costante discesa. I positivi nelle ultime 24 ore sono stati 3.995 a fronte dei 4.717 di ieri. Si tratta del secondo giorno di fila con isotto quota 5 mila. Leregistrate invece sono 72 (ieri 125). Un numerorispetto al passato e soprattutto ilpiùdel. In lieve aumento solo il tasso di positività, che passa dall'1,6 per cento di ieri al 2,2 di oggi. Ciò vuol dire che su 100 tamponi eseguiti più di 2 sono risultati positivi. Per di più, ci sono sei Regioni con zero lutti: si tratta di Marche, Sardegna, Provincia di Trento, Basilicata, Molise e Valle d'Aosta. Mentre ilr ...

