Cittadella-Venezia 0-1 | Di Mariano decide il primo round

(Di domenica 23 maggio 2021), gara di andata della finale playoff della Serie B, si chiude con la vittoria degli ospiti, che passano al “Tombolato” grazie a una rete di Di. Così la cronaca della gara. Iltempo diSi inizia con un colpo di testa al 4? operato da Forte, che manca tuttavia lo specchio della porta difesa da Kastrati. Sette minuti dopo è Ceccaroni a sfiorare la rete del vantaggio per ilsu azione di calcio d’angolo, ma Kastrati, con un piede, chiude ancora la porta. Al 13? torna a provarci Forte, il suo colpo di sinistro, però, manda il pallone di poco a lato. L’assolo delprosegue al 27? con Svoboda che si vede deviare in angolo la sua conclusione di prima intenzione, così come Di ...

DIRETTA(RISULTATO LIVE 0 - 1): E' INIZIATA LA RIPRESA Arrivati al sessantesimo minuto, ovvero all'ora di gioco, il punteggio traè cambiato ed è adesso di 0 a 1. Il Venezia vince la finale di andata di play-off che vale l0ultimo posto libero per salire in Serie A. A Cittadella decisivo è di Mariano che al 50' sigla la rete che vale un successo pesantissimo.