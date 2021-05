Calciomercato Juventus e Inter | che beffa | Vola da Simeone!

Advertising

SkySport : Calciomercato femminile: Milan, arriva il portiere Giuliani dalla Juventus - Gazzetta_it : #calciomercato panchine: la #Juventus aspetta il sì di #Zidane, il #RealMadrid ha pronto un biennale per #Allegri - claudioorlandin : ?? Solo fumo negli occhi le voci su #Gattuso alla #Juventus. Le alternative sono due: o resta #Pirlo o un gradito ri… - calciomercatoit : #Juventus e #Inter, addio #Depay: i dettagli dell'accordo con il #Barcellona ?? #CMITmercato - infoitsport : Calciomercato Juventus, accordo con Ronaldo | Si svincola e se ne va -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Lo spagnolo 'fichajes.net' rilancia nelle ultime ore la candidatura della, insieme a ... Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime diISCRIVITI al canale ...Con una vittoria gli azzurri si qualificherebbero automaticamente, ma il pass potrebbe arrivare anche in caso di pareggio o sconfitta, purché lanon vinca a Bologna. Nel frattempo per la ...Il boemo, nel corso di un'intervista alla Gazzetta dello Sport, ha espresso il suo parere sulla stagione dei rossoneri.Se da un lato si attende l’esito dell’ultima giornata di campionato per poter conoscere il destino europeo della Juventus di Pirlo, dall’altro il calciomercato della Juventus può entrare nel vivo con ...