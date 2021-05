Atp Lione 2021: trionfo Tsitsipas, Norrie sconfitto in finale 2-0 (Di domenica 23 maggio 2021) Stefano Tsitsipas trionfa al torneo Atp 250 di Lione 2021: sconfitto in finale Cameron Norrie. Il talentuoso tennista greco, dopo aver superato in semifinale l’azzurro Lorenzo Musetti, ha avuto la meglio in due set (6-3 6-3) contro il britannico, che nel turno precedente si era imposto su Khachanov. finale senza storia, con il greco che nel finale di set mette in campo qualcosa in più e si porta a casa la vittoria. Partita da sette ace per il greco sulla terra francese, oltre ad un doppio fallo (contro i 5 di Norrie). Di seguito la cronaca del match. IL MATCH – Avvio di match molto combattuto, con i primi due game che si chiudono ai vantaggi (1-1). Norrie risponde break su break al greco fino al 3-3, ... Leggi su sportface (Di domenica 23 maggio 2021) Stefanotrionfa al torneo Atp 250 diinCameron. Il talentuoso tennista greco, dopo aver superato in semil’azzurro Lorenzo Musetti, ha avuto la meglio in due set (6-3 6-3) contro il britannico, che nel turno precedente si era imposto su Khachanov.senza storia, con il greco che neldi set mette in campo qualcosa in più e si porta a casa la vittoria. Partita da sette ace per il greco sulla terra francese, oltre ad un doppio fallo (contro i 5 di). Di seguito la cronaca del match. IL MATCH – Avvio di match molto combattuto, con i primi due game che si chiudono ai vantaggi (1-1).risponde break su break al greco fino al 3-3, ...

