Allenatore Sampdoria | tre nomi nuovi per il post Ranieri

(Di domenica 23 maggio 2021) Si allarga la rosa dei papabili allenatori per ilalla: Maresca, Mazzarri e Liverani gli ultimi della lista Con la vittoria nell’ultima giornata di campionato cala il sipario sull’esperienza di Claudioalla. Un epilogo inevitabile, data la distanza tra le richieste del tecnico e l’offerta presentata da Massimo Ferrero. A quanto riporta Il Secolo XIX, il numero uno doriano avrebbe allargato la rosa dei papabili tecnici per ilaggiungendo trealla lista. Il primo è Enzo Maresca, già sondato in passato e da cui aveva già incassato una risa negativa, il secondo è Walter Mazzarri e Fabio Liverani. Quest’ultimo sarebbe sponsorizzato da Daniele Faggiano. L'articolo proviene da ...

- brunopanofsky : Ci mancherà tantissimo questo allenatore competente e con uno stile che sarebbe piaciuto a Mantovani, intanto la sq… - FalcoRosso65 : La Sampdoria avrebbe bisogno di cambiare il presidente, non l'allenatore.

Svelato un retroscena nell'addio alla Sampdoria di Claudio Ranieri. L'allenatore non era soddisfatto per una scelta di Ferrero. Continuano a filtrare i dettagli dell'addio di Claudio Ranieri. A quanto riporta Il Secolo XIX, il tecnico non era soddisfatto per una scelta di Ferrero.