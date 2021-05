Wolfsburg vs Mainz: probabili formazioni (Di sabato 22 maggio 2021) John Brooks, Wout Weghorst e il Wolfsburg non possono finire sotto al quarto posto, indipendentemente dal risultato dell’incontro Wolfsburg vs Mainz. Il calcio d’inizio è previsto per le 15:30 di oggi sabato 22 maggio 2021. Wolfsburg vs Mainz: a che punto sono le due squadre? Wout Weghorst è pronto a fare la sua 100esima presenza in Bundesliga. Finora ha segnato 53 gol. Per il contesto, Robert Lewandowski ha segnato 55 reti nelle sue prime 100 partite di campionato. Josip Brekalo, che è stato recentemente convocato nella squadra nazionale croata per Euro 2020, ha segnato un record personale di sette gol in Bundesliga in questa stagione. Solo Weghorst (20) ha più per i lupi questo termine.John Brooks ha vinto 133 duelli aerei finora, portandolo al terzo posto in campionato in questa stagione. Il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 22 maggio 2021) John Brooks, Wout Weghorst e ilnon possono finire sotto al quarto posto, indipendentemente dal risultato dell’incontrovs. Il calcio d’inizio è previsto per le 15:30 di oggi sabato 22 maggio 2021.vs: a che punto sono le due squadre? Wout Weghorst è pronto a fare la sua 100esima presenza in Bundesliga. Finora ha segnato 53 gol. Per il contesto, Robert Lewandowski ha segnato 55 reti nelle sue prime 100 partite di campionato. Josip Brekalo, che è stato recentemente convocato nella squadra nazionale croata per Euro 2020, ha segnato un record personale di sette gol in Bundesliga in questa stagione. Solo Weghorst (20) ha più per i lupi questo termine.John Brooks ha vinto 133 duelli aerei finora, portandolo al terzo posto in campionato in questa stagione. Il ...

