Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2021 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 22 maggio 2021)DEL 22 MAGGIOORE 9.20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON UN NUVO APPUNTAMENTO DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; IL TRAFFICO ANCORA E’ SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO; AD ECCEZIONE DELLA VIA FLAMINIA DOVE TROVIAMO CODE PER TRAFFICO ALTEZZA VIA VIGNANELLO NEI DUE SENSI DI MARCIA CAMBIAMO ARGOMENTO E PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO PER QUANTO RIGUARDA LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL S.P.A. PER CONTO DELLA, A CAUSA DI UN ALBERO CADUTO IN VIA DELLE PROVINCE RISULTA DEVIATA LA LINEA S08 ISTRIA, RALLENTAMENTI INVECE SULLE LINEE S11 PONTE MAMMOLO ED S14 TIBURTINA RICORDIAMO CHE I COLLEGAMENTI DELLE LINEE S SONO DISPONIBILI IL SABATO FINO ALLE ORE ...