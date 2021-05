Suarez | «La scorsa estate è stata difficilissima È l’anno in cui ho sofferto di più»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 22 maggio 2021) Luisha parlato dopo la vittoria dell’Atletico Madrid contro il Valladolid che ha laureato i Colchoneros Campioni di Spagna Luis Saurez ha parlato dopo la vittoria dell’Atletico Madrid contro il Valladolid che ha laureato i Colchoneros Campioni di Spagna. Le sue parole riportate da AS. «È difficile. La situazione che ho dovuto vivere la, il modo in cui mi hanno guardato dall’alto in basso e l’Atlético mi ha aperto le porte. Molte persone hannocon me. Mia moglie, i miei figli, ogni giorno, sono stati tanti anni nel calcio ed èin cui hannodi più di tutti. L’Atlético ha fatto un ottimo anno, nonostante le difficoltà che abbiamo avuto nei momenti della La Liga. Siamo stati i più continui e siamo campioni. Messi? Sarà contento per me, è un ...