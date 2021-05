Nord Stream 2 si farà: Merkel e Putin la spuntano su Biden (Di sabato 22 maggio 2021) Roma, 22 mag – Dopo lunghe tensioni internazionali e forti contrasti geopolitici, soprattutto negli ultimi mesi, sembra essere arrivata la parola fine sulla vicenda del Nord Stream 2: il gasdotto russo si farà. Il progetto risulta già ultimato al 95%. A metterne in dubbio il completamento era la pressione politica, attuata sotto forma di sanzioni alle società coinvolte, esercitata dagli Stati Uniti. Gli Usa come noto non gradiscono che l’Europa intrattenga relazioni profittevoli con il vicino russo. Alla fine il Dipartimento di Stato americano ha deciso formalmente di rinunciare alle sanzioni contro Nord Stream 2 AG, la società responsabile del progetto controllata dalla Gazprom, ed il suo Ad Matthias Warnig. Limitandosi a mettere in ‘black list’ le tredici navi incaricate dei lavori. In un rapporto ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 22 maggio 2021) Roma, 22 mag – Dopo lunghe tensioni internazionali e forti contrasti geopolitici, soprattutto negli ultimi mesi, sembra essere arrivata la parola fine sulla vicenda del2: il gasdotto russo si. Il progetto risulta già ultimato al 95%. A metterne in dubbio il completamento era la pressione politica, attuata sotto forma di sanzioni alle società coinvolte, esercitata dagli Stati Uniti. Gli Usa come noto non gradiscono che l’Europa intrattenga relazioni profittevoli con il vicino russo. Alla fine il Dipartimento di Stato americano ha deciso formalmente di rinunciare alle sanzioni contro2 AG, la società responsabile del progetto controllata dalla Gazprom, ed il suo Ad Matthias Warnig. Limitandosi a mettere in ‘black list’ le tredici navi incaricate dei lavori. In un rapporto ...

Advertising

Z3r0Rules : RT @IlPrimatoN: Vi spieghiamo come la Russia cambia le rotte di transito del gas che arriverà (anche) in Italia - sovranita_nat : RT @IlPrimatoN: Vi spieghiamo come la Russia cambia le rotte di transito del gas che arriverà (anche) in Italia - bordoni_russia : l’eurodeputata tedesca del partito Verde europeo, Viola Von Cramon, attacca la decisione Usa di revocare le sanzion… - IlPrimatoN : Vi spieghiamo come la Russia cambia le rotte di transito del gas che arriverà (anche) in Italia - EsteriLega : ???? Sanzioni USA - Nord Stream 2 -