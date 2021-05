Letta non molla e fa il simpatico: "Solidarietà a quell'1% più ricco d'Italia" (Di sabato 22 maggio 2021) Il segretario del Pd insiste sulla tassa di successione e ironizza: "Il nostro è un Paese davvero dal cuore d'oro". Ma il premier Draghi lo ha già stoppato Leggi su ilgiornale (Di sabato 22 maggio 2021) Il segretario del Pd insiste sulla tassa di successione e ironizza: "Il nostro è un Paese davvero dal cuore d'oro". Ma il premier Draghi lo ha già stoppato

Advertising

Giorgiolaporta : La colpa non è di #Letta che ha fatto la sparata sulla #tassadisuccessione, ma di chi è andato a ripescare in Franc… - LegaSalvini : TROVA LE DIFFERENZE Con la Lega al governo, no Ius Soli e no nuove tasse, se a Letta non sta bene può sempre tornar… - Ettore_Rosato : Incomprensibile proposta di Letta di nuove #tasse , incomprensibili reazioni alle giuste parole di #Draghi. Dire ch… - CalifanoRosy : RT @premiomorrione: Grazie a Marco Damilano per aver ricordato Roberto Morrione ieri a @welikeduel si, é vero. Manca tanto a tutti noi. #… - RobertoRedSox : RT @giuliocavalli: Nella polemica sulla tassa di successione siamo arrivati al punto che i poveri, invece di pretendere di non essere più t… -