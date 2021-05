Inter, Mourinho ricorda il Triplete: “Notte fantastica di amicizia e felicità” (Di sabato 22 maggio 2021) Il 22 maggio è una data storica per l’Inter, e per il calcio italiano, dato che in questo giorno, 11 anni fa, i nerazzurri hanno conquistato la finale di Champions League contro il Bayern Monaco e, contestualmente, il celeberrimo Triplete. Tra le tante celebrazioni e i tanti ricordi di tifosi, ex giocatori e dirigenti, non poteva mancare il ricordo di José Mourinho, che sedeva sulla panchina dell’Inter in quella fantastica serata. Il tecnico portoghese, che la prossima stagione siederà sulla panchina della Roma, ha affidato il proprio messaggio a Instagram. “Stadio Santiago Bernabéu. 22 maggio 2010. Una Notte fantastica di amicizia e felicità a Madrid (… e un altro pallone per la collezione di mio figlio)”, si legge nel post, ... Leggi su sportface (Di sabato 22 maggio 2021) Il 22 maggio è una data storica per l’, e per il calcio italiano, dato che in questo giorno, 11 anni fa, i nerazzurri hanno conquistato la finale di Champions League contro il Bayern Monaco e, contestualmente, il celeberrimo. Tra le tante celebrazioni e i tanti ricordi di tifosi, ex giocatori e dirigenti, non poteva mancare il ricordo di José, che sedeva sulla panchina dell’in quellaserata. Il tecnico portoghese, che la prossima stagione siederà sulla panchina della Roma, ha affidato il proprio messaggio a Instagram. “Stadio Santiago Bernabéu. 22 maggio 2010. Unadia Madrid (… e un altro pallone per la collezione di mio figlio)”, si legge nel post, ...

