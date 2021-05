Il Crotone lascia la Serie A con un pareggio | contro la Fiorentina è 0-0 I calabresi chiudono penultimi e con un Simy stellare

(Di sabato 22 maggio 2021) Foto Getty / 2021 Getty Images Ilnon va oltre lo 0-0 con la: icon 23 punti.nota lieta della stagione con 20 gol IllaA con un. Inon vanno oltre lo 0-0lanell’ultima giornata del massimo campionato italiano. La contemporanea sconfitta del Parma per 3-0la Sampdoria certifica la penultima posizione in classifica degli ‘Squali’ che quantomeno non retrocedono da fanalino di coda. Niente gol quest’oggi per, bomber che ha vissuto una stagione strepitosa con 20 gol all’attivo: quasi la metà dei 45 gol segnati ...

Dal 46' Borja Valero 6.5 : Col suo ingresso ilnon attacca più come il primo tempo, tanta quantità in mezzo al campo che nonpiù filtro ai padroni di casa. Castrovilli 6: Comincia bene,......nonspazio agli esperimenti, con l'inserimento di Maxi Olivera (in campo dopo molto tempo) al posto di Igor che ha dato forfait per problemi fisici. Al 6' subito pericoloso ilcon un ...Le notizie dal Ticino, dalla Svizzera e dal mondo sempre aggiornate. Inoltre approfondimenti ed inchieste giornalistiche, Sport, eventi e biglietteria.A Sky lo stesso Serse Cosmi racconta come il suo Crotone avrebbe meritato di vincere contro la Fiorentina: “E’ vero che non casualmente questa squadra crea e si esprime su certi livelli perché ha gioc ...