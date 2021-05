Gp di Montecarlo, Charles Leclerc si sfracella contro un muro ma conquista la pole position (Di sabato 22 maggio 2021) Sarà la Ferrari di Charles Leclerc a partire dalla prima posizione domani, per l’edizione 2021 del Gran Premio di Montecarlo. Il beniamino di casa ha fatto meglio di tutti, con un tempo di 1’10?346. Dietro di lui la Red Bull di Max Verstappen e la Mercedes di Valtteri Bottas. Solo 7o Lewis Hamilton. La particolarità di questa pole position deriva dal fatto che la macchina del giovane pilota si è sfracellata con un guardrail, la sessione è stata interrotta e la griglia assegnata. Micheal Schumacher fece lo stesso nel 2006: incidente mentre era in testa, ma fu penalizzato e retrocesso in ultima posizione. “pole position? È un peccato concludere a muro, non c’è la stessa sensazione di gioia però sono comunque incredibilmente felice per il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 22 maggio 2021) Sarà la Ferrari dia partire dalla prima posizione domani, per l’edizione 2021 del Gran Premio di. Il beniamino di casa ha fatto meglio di tutti, con un tempo di 1’10?346. Dietro di lui la Red Bull di Max Verstappen e la Mercedes di Valtteri Bottas. Solo 7o Lewis Hamilton. La particolarità di questaderiva dal fatto che la macchina del giovane pilota si èta con un guardrail, la sessione è stata interrotta e la griglia assegnata. Micheal Schumacher fece lo stesso nel 2006: incidente mentre era in testa, ma fu penalizzato e retrocesso in ultima posizione. “? È un peccato concludere a, non c’è la stessa sensazione di gioia però sono comunque incredibilmente felice per il ...

