Gazzetta: De Laurentiis aspetta il sì di Allegri e se arrivasse lunedì ci sarà l’annuncio (Di sabato 22 maggio 2021) La fine del campionato è sempre più vicina e così lo è anche l’esperienza di Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli. Per questo De Laurentiis da tempo sta lavorando alla ricerca del nuovo allenatore. L’edizione online de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle ultime novità. De Laurentiis è in attesa di una risposta da parte di Massimiliano Allegri. Le parti sono in contatto, ma l’ex tecnico della Juventus ha chiesto ancora del tempo prima di decidere. In cima alla lista dei preferiti del presidente c’è proprio lui, Allegri, che De Laurentiis insegue da anni. Da alcuni mesi ha il sì di Luciano Spalletti, col quale è stato raggiunto anche l’accordo economico (3 milioni a stagione). Considerando le aspettative di Allegri, al momento pare ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 22 maggio 2021) La fine del campionato è sempre più vicina e così lo è anche l’esperienza di Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli. Per questo Deda tempo sta lavorando alla ricerca del nuovo allenatore. L’edizione online de Ladello Sport ha fatto il punto sulle ultime novità. Deè in attesa di una risposta da parte di Massimiliano. Le parti sono in contatto, ma l’ex tecnico della Juventus ha chiesto ancora del tempo prima di decidere. In cima alla lista dei preferiti del presidente c’è proprio lui,, che Deinsegue da anni. Da alcuni mesi ha il sì di Luciano Spalletti, col quale è stato raggiunto anche l’accordo economico (3 milioni a stagione). Considerando letive di, al momento pare ...

Advertising

napolista : Il presidente ha già incassato la disponibilità di Spalletti, con cui c’è già un accordo economico. Il toto nomi si… - napolista : Gazzetta: De Laurentiis aspetta un’offerta buona per Koulibaly Sarà rivoluzione in difesa. Gli undici milioni lord… - ilnapolionline : Gazzetta dello Sport: De Laurentiis? Ha supportato Gattuso...' - - CalcioPillole : Stando a quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il #Napoli non prenderà in considerazione alcuna offerta pe… - SiamoPartenopei : Gazzetta - Zielinski incedibile, ma plusvalenza enorme! De Laurentiis non prenderà nemmeno in considerazione le eve… -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Laurentiis Napoli - Verona: occhi su Zaccagni Come si legge sulla Gazzetta dello Sport , prima bisogna attendere per capire se sarà congeniale al tipo di gioco che imposterà il nuovo allenatore: la prima scelta che De Laurentiis dovrà fare entro ...

Napoli, una strana vigilia. Prima la Champions, poi l'addio a Gattuso Si, perché l'addio di Gattuso è dato per certo , anche se non è da escludere un incontro tra il tecnico e Aurelio De Laurentiis a bocce ferme, per pura formalità. Il presidente ha già deciso, così ...

Gazzetta: De Laurentiis aspetta un'offerta buona per Koulibaly - ilNapolista IlNapolista Koulibaly, un ingaggio che pesa: i due possibili sostituti Da un paio di estati a questa parte lui è il difensore con la valigia. Kalidou Koulibaly era già dato per sicuro partente lo scorso mese di giugno, ...

Gds – Senesi e Pau Torres per il post Koulibaly, ADL aspetta un’offerta per il senegalese L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive dei centrali che potrebbero raccogliere l'eredità di Kalidou Koulibaly ...

Come si legge sulladello Sport , prima bisogna attendere per capire se sarà congeniale al tipo di gioco che imposterà il nuovo allenatore: la prima scelta che Dedovrà fare entro ...Si, perché l'addio di Gattuso è dato per certo , anche se non è da escludere un incontro tra il tecnico e Aurelio Dea bocce ferme, per pura formalità. Il presidente ha già deciso, così ...Da un paio di estati a questa parte lui è il difensore con la valigia. Kalidou Koulibaly era già dato per sicuro partente lo scorso mese di giugno, ...L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive dei centrali che potrebbero raccogliere l'eredità di Kalidou Koulibaly ...