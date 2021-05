F1, Sebastian Vettel: “Mi sono divertito oggi. Vogliamo chiudere nella top10 anche in gara” (Di sabato 22 maggio 2021) Miglior qualifica dell’anno a Montecarlo per Sebastian Vettel, che scatterà domani dall’ottava casella sulla griglia di partenza del Gran Premio di Monaco 2021, quinto round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il tedesco dell’Aston Martin, dopo aver sfiorato l’eliminazione in Q1, è andato in crescendo superando il Q2 e portando a casa un ottimo 8° posto al termine delle prove ufficiali monegasche. “Mi sono divertito in questa sessione. A Montecarlo è tutto molto ravvicinato ed in Q1 mi sono salvato di poco, ma volevo salvare due treni di gomme nuove per il Q3. Purtroppo in Q3 non abbiamo potuto effettuare il secondo run, ma complessivamente è un risultato decente. Al momento siamo virtualmente in zona punti e Vogliamo chiudere nella ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) Miglior qualifica dell’anno a Montecarlo per, che scatterà domani dall’ottava casella sulla griglia di partenza del Gran Premio di Monaco 2021, quinto round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il tedesco dell’Aston Martin, dopo aver sfiorato l’eliminazione in Q1, è andato in crescendo superando il Q2 e portando a casa un ottimo 8° posto al termine delle prove ufficiali monegasche. “Miin questa sessione. A Montecarlo è tutto molto ravvicinato ed in Q1 misalvato di poco, ma volevo salvare due treni di gomme nuove per il Q3. Purtroppo in Q3 non abbiamo potuto effettuare il secondo run, ma complessivamente è un risultato decente. Al momento siamo virtualmente in zona punti e...

