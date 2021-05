DIRETTA F1, GP Montecarlo 2021 LIVE: via alle qualifiche! La Ferrari vuol stupire (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.04: Arrivano i primi crono: Norris con il tempo di 1’12?676 precede Verstappen di 311 millesimi e di 753 Giovinazzi. 15.03: Sul tracciato anche le due Red Bull con le gomme soft. 15.01: Subito in pista Mazepin con la Haas. 15.00: VIA alle qualifiche!! 14.59: C’è il sole a Montecarlo, 18°C la temperatura dell’aria, 34°C la pista. 14.57: La SF21 mostra grandi doti di trazione e la Rossa sembra adattarsi perfettamente alle stradine del Principato, per cui sarà interessante scoprire se saprà inserirsi nella battaglia per il vertice. 14.54: In ogni condizione la Ferrari mostra una grande facilità nel mandare in temperatura gli pneumatici e il tempo di Carlos Sainz in 1’11?341 con la mescola soft testimonia che ora che le ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.04: Arrivano i primi crono: Norris con il tempo di 1’12?676 precede Verstappen di 311 millesimi e di 753 Giovinazzi. 15.03: Sul tracciato anche le due Red Bull con le gomme soft. 15.01: Subito in pista Mazepin con la Haas. 15.00: VIA! 14.59: C’è il sole a, 18°C la temperatura dell’aria, 34°C la pista. 14.57: La SF21 mostra grandi doti di trazione e la Rossa sembra adattarsi perfettamentestradine del Principato, per cui sarà interessante scoprire se saprà inserirsi nella battaglia per il vertice. 14.54: In ogni condizione lamostra una grande facilità nel mandare in temperatura gli pneumatici e il tempo di Carlos Sainz in 1’11?341 con la mescola soft testimonia che ora che le ...

