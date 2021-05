Arisa “Non c’è niente di peggio”, la disavventura: cos’è successo? (Di sabato 22 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Arisa, amatissima artista e seguitissima su Instagram, ha deciso di raccontare una disavventura “Non c’è niente di peggio“: cos’è successo? Amatissima dal pubblico, molto seguita sui social ed altrettanto in televisione qual volta che se ne presenta l’occasione, Arisa ha deciso di condividere con i suoi fan una recedente disavventura: “Non c’è niente di peggio“, Leggi su youmovies (Di sabato 22 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., amatissima artista e seguitissima su Instagram, ha deciso di raccontare una“Non c’èdi“:? Amatissima dal pubblico, molto seguita sui social ed altrettanto in televisione qual volta che se ne presenta l’occasione,ha deciso di condividere con i suoi fan una recedente: “Non c’èdi“,

Advertising

AmiciUfficiale : Arisa e Stash due voci spettacolari e un duetto indimenticabile! Brividi a non finire ? #Amici20 @ARISA_OFFICIAL… - Feversinger : @rudi_de_fanti Se non sbaglio lui sarebbe il fidanzato di Arisa - sempreadieta : @alnomepensodopo @GigiGx @contechristino Ma come mai partecipò lei e non arisa che vinse Sanremo quell’anno? - karmapolice94_ : No vabbè Andrea di Carlo ha lasciato di nuovo Arisa non ci sono parole per definire quanto mi sia stato sempre sull… - michelagiacco : RT @RadioItalia: 'A che serve truccarmi se nemmeno mi guardi, ero dentro ai tuoi occhi ma tu non lo ricordi, noi di spalle nel letto, più s… -