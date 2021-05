Ultime Notizie Roma del 21-05-2021 ore 16:10 (Di venerdì 21 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno il premier Mario Draghi presenta il sostegno Ibis misure per 40 miliardi 17 imprese e professioni 9 per aiuti alle aziende sul credito 4 lavoratori alle fasce in difficoltà Ci aspettiamo un balzo dell’economia nel secondo trimestre le cifre sera riviste al rialzo ma per una crescita sostenuta serve il PNR dice il premier e blocco dei licenziamenti prorogata al 28 agosto per le aziende che chiedono la carta covid entro giugno nel testo misure per rendere più facile giovane comprare casa gelo di Mario Draghi su Salvini eletta per le proposte sul colle e per una tassa di successione sui grandi patrimoni a vantaggio dei diciottenni e ti delineano i nuovi concorsi per la scuola sarà uno all’anno regolari lo spiega il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi intervistato da Sky Tg24 ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 21 maggio 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno il premier Mario Draghi presenta il sostegno Ibis misure per 40 miliardi 17 imprese e professioni 9 per aiuti alle aziende sul credito 4 lavoratori alle fasce in difficoltà Ci aspettiamo un balzo dell’economia nel secondo trimestre le cifre sera riviste al rialzo ma per una crescita sostenuta serve il PNR dice il premier e blocco dei licenziamenti prorogata al 28 agosto per le aziende che chiedono la carta covid entro giugno nel testo misure per rendere più facile giovane comprare casa gelo di Mario Draghi su Salvini eletta per le proposte sul colle e per una tassa di successione sui grandi patrimoni a vantaggio dei diciottenni e ti delineano i nuovi concorsi per la scuola sarà uno all’anno regolari lo spiega il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi intervistato da Sky Tg24 ...

