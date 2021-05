Ultime Notizie Roma del 21-05-2021 ore 13:10 (Di venerdì 21 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri per l’approvazione del sostegno Ibis secondo i particolari il decreto avrebbe un centinaio di articoli nella volata finale sarebbe spuntato un tentativo di garantire un nuovo finanziamento degli incentivi per la rottamazione e l’acquisto di veicoli meno inquinanti anche se sembra benzina o diesel Quanto al super bonus in attesa della proroga per tutti al 2020 che dovrebbe arrivare con la manovra il Sottosegretario Gava annunciano stanziamento di altri 8 miliardi di euro fronte vaccini 9 milioni di Italiani vaccinati con la seconda sono al 15:27 % della popolazione nel Lazio dal primo di giugno vaccinazioni in farmacia con prenotazione on-line speranza prevede che l’ema autorizzerà per la fascia dei 12 15 annivaccino pfizer che sarà ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 21 maggio 2021)dailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri per l’approvazione del sostegno Ibis secondo i particolari il decreto avrebbe un centinaio di articoli nella volata finale sarebbe spuntato un tentativo di garantire un nuovo finanziamento degli incentivi per la rottamazione e l’acquisto di veicoli meno inquinanti anche se sembra benzina o diesel Quanto al super bonus in attesa della proroga per tutti al 2020 che dovrebbe arrivare con la manovra il Sottosegretario Gava annunciano stanziamento di altri 8 miliardi di euro fronte vaccini 9 milioni di Italiani vaccinati con la seconda sono al 15:27 % della popolazione nel Lazio dal primo di giugno vaccinazioni in farmacia con prenotazione on-line speranza prevede che l’ema autorizzerà per la fascia dei 12 15 annivaccino pfizer che sarà ...

