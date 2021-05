Ufficiale: Como, il tecnico Gattuso rinnova per altre 2 stagioni (Di venerdì 21 maggio 2021) Con una nota Ufficiale, il Como comunica “che Mister GiaComo Gattuso sarà l’allenatore della prima squadra anche per le prossime 2 stagioni. Nato a Como e cresciuto nel settore giovanile lariano, Gattuso è diventato capitano nella prima metà degli anni ’90 conquistando una promozione in Serie B nella stagione 93/94. Tornato da viceallenatore all’inizio della stagione scorsa, è subentrato in corsa a novembre facendosi apprezzare per competenza e capacità gestionali. Le qualità umane del Mister rappresentano al meglio l’identità della società e i valori che il Club si impegna a promuovere all’interno e all’esterno del terreno di gioco”. “Per me è semplicemente il massimo, ringrazio veramente il direttore Ludi, la società e tutti i miei ragazzi che ogni giorno ci hanno ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 21 maggio 2021) Con una nota, ilcomunica “che Mister Giasarà l’allenatore della prima squadra anche per le prossime 2. Nato ae cresciuto nel settore giovanile lariano,è diventato capitano nella prima metà degli anni ’90 conquistando una promozione in Serie B nella stagione 93/94. Tornato da viceallenatore all’inizio della stagione scorsa, è subentrato in corsa a novembre facendosi apprezzare per competenza e capacità gestionali. Le qualità umane del Mister rappresentano al meglio l’identità della società e i valori che il Club si impegna a promuovere all’interno e all’esterno del terreno di gioco”. “Per me è semplicemente il massimo, ringrazio veramente il direttore Ludi, la società e tutti i miei ragazzi che ogni giorno ci hanno ...

