Sonia Bruganelli è una Belva con Barbara D’Urso!

(Di venerdì 21 maggio 2021)D'Urso eQualche tempo fa il loro affiatamento sbandierato sui social aveva fatto discutere e storcere il naso. Non sorprende perciò che la pax sia già finita o – nella migliore delle ipotesi – abbia i minuti contati. Ci riferiamo aD’Urso. Ospite di Belve, in onda stasera in seconda serata su Rai2, l’imprenditrice tv moglie di Paolo Bonolis, alla richiesta di Francesca Fagnani di definire la televisione della D’Urso, risponde: “Forse un po’ più superficiale, attenta a cercare di stuzzicare la morbosità che comunque le persone hanno”. “Ma le piace?” insiste Francesca Fagnani, “No, non mi piace”. I destini di Bonolis e D’Urso si sono incrociati in questa stagione quando Avanti un Altro ha ereditato lo slot di Live – Non è la ...

Spread the love Paolo Bonolis eformano una coppia molto unita che non ha mai fatto parlare di sé. La loro unione è davvero solida e dal loro matrimonio sono nati tre figli dei quali loro sono innamoratissimi. La ...La seconda, che andrà in onda il 21 maggio, vedrà sedere sugli sgabelli altissimi del suo studio Bianca Berlinger , che "riconosce a sé stessa una certa attitudine al comando", e, ...Con la nuova stagione di «Belve», in onda tutti l venerdì in seconda serata su Raidue, Francesca Fagnani torna alle interviste vis à vis e alle domande scomode e calzanti. Le stesse che abbiamo provat ...Belve su Rai 2 gli ospiti della puntata di venerdì 21 maggio chi conduce il programma in seconda serata in tv e streaming ...