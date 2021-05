Roma, Mkhitaryan resta o sarà addio? Ha una settimana per decidere (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma - I tifosi della Roma sono in attesa di scoprire il futuro di Henrikh Mkhitaryan. Domenica contro lo Spezia potrebbe essere l'ultima partita dell'armeno con la maglia della Roma, la speranza di ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 21 maggio 2021)- I tifosi dellasono in attesa di scoprire il futuro di Henrikh. Domenica contro lo Spezia potrebbe essere l'ultima partita dell'armeno con la maglia della, la speranza di ...

Advertising

goal : ?? Mkhitaryan 42' ?? Pedro 78' Roma beat Lazio 2-0 in the Derby della Capitale! ?? - LiveCalciomerc1 : #Calciomercato #Inter e #Milan monitorano la situazione legata a Henrikh #Mkhitaryan. L'armeno sta valutando il n… - sportli26181512 : #Roma, #Mkhitaryan resta o sarà addio? Ha una settimana per decidere: I tifosi in ansia per la decisione dell'armen… - CinqueNews : Henrikh #mkhitaryan a caccia del “doppio” record: tutti i numeri - siamo_la_Roma : ?? Tempo di addii a #Trigoria ?? #Mirante saluta: l'ipotesi #Milan rimane in piedi ma non solo ???? #Mkhitaryan al bi… -