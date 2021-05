Pisa, trovato corpo di Khrystyna Novak: era nascosto in un casolare (Di venerdì 21 maggio 2021) Il corpo di Khrystyna Novak è stato ritrovato in un casolare nei pressi di Castelfranco di Sotto, paese nella provincia di Pisa, non molto distante da dove la 29enne viveva prima che di lei si perdessero le tracce. Lo rivela questa mattina il quotidiano “Il Tirreno”: il corpo è stato scoperto dopo una battuta effettuata nelle scorse ore dagli agenti di polizia di Pisa nei pressi del punto in cui il cellulare della giovane ucraina aveva smesso di trasmettere segnali. Lo scorso 23 marzo nel giallo della scomparsa della Novak, che lavorava in un night di Altopascio (Lucca), c’era stata la svolta: con l’accusa di omicidio e occultamento di cadavere venne arrestato il fiorentino Francesco Lupino, 49 anni, tatuatore, vicino di casa della ... Leggi su italiasera (Di venerdì 21 maggio 2021) Ildiè stato riin unnei pressi di Castelfranco di Sotto, paese nella provincia di, non molto distante da dove la 29enne viveva prima che di lei si perdessero le tracce. Lo rivela questa mattina il quotidiano “Il Tirreno”: ilè stato scoperto dopo una battuta effettuata nelle scorse ore dagli agenti di polizia dinei pressi del punto in cui il cellulare della giovane ucraina aveva smesso di trasmettere segnali. Lo scorso 23 marzo nel giallo della scomparsa della, che lavorava in un night di Altopascio (Lucca), c’era stata la svolta: con l’accusa di omicidio e occultamento di cadavere venne arrestato il fiorentino Francesco Lupino, 49 anni, tatuatore, vicino di casa della ...

repubblica : Pisa, trovato in un casolare il cadavere di Khrystyina Novak - FirenzePost : Pisa: scomparsa Khrystyna Novak, trovato in un casolare il cadavere - qn_lanazione : Pisa: trovato il cadavere della 29enne Khrystyna Novak, era stato nascosto in un casolare - BinaryOptionEU : RT '#Pisa, trovato il corpo di Khrystyna Novak: era stato nascosto in un casolare. - rep_firenze : Pisa, trovato in un casolare il cadavere di Khrystyina Novak [aggiornamento delle 08:52] -