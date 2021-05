Pazienza: “Il mio Napoli aveva più veleno. La storia tra Gattuso e De Laurentiis è arrivata alla fine” (Di sabato 22 maggio 2021) Michele Pazienza ex giocatore del Napoli è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio. Di seguito quanto evidenziato: “Napoli è una piazza che ho nel cuore per tutto ciò che mi ha dato, le stagioni passate lì sono quelle in cui sono riuscito ad esprimermi meglio, ottenendo risultati importanti. Venivo apprezzato perché sudavo la maglia, il mio era un gruppo, dal punto di vista tecnico, inferiore a quello attuale e a quelli degli ultimi anni, ma aveva più veleno, cuore e spirito diverso. Demme mi somiglia? In alcune caratteristiche, ma è più dinamico, moderno. Fabian Ruiz? Per un progetto di crescita importante non si dovrebbe pensare a cedere gli uomini importanti, ma ad aggiungere pedine ad un gruppo già di qualità. Gattuso? Il suo percorso è giunto al termine per le ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 22 maggio 2021) Micheleex giocatore delè intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio. Di seguito quanto evidenziato: “è una piazza che ho nel cuore per tutto ciò che mi ha dato, le stagioni passate lì sono quelle in cui sono riuscito ad esprimermi meglio, ottenendo risultati importanti. Venivo apprezzato perché sudavo la maglia, il mio era un gruppo, dal punto di vista tecnico, inferiore a quello attuale e a quelli degli ultimi anni, mapiù, cuore e spirito diverso. Demme mi somiglia? In alcune caratteristiche, ma è più dinamico, moderno. Fabian Ruiz? Per un progetto di crescita importante non si dovrebbe pensare a cedere gli uomini importanti, ma ad aggiungere pedine ad un gruppo già di qualità.? Il suo percorso è giunto al termine per le ...

