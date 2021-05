LIVE Musetti-Bedene 6-3 0-3, ATP Lione in DIRETTA: break dello sloveno a inizio secondo set (Di venerdì 21 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Musetti muove l’avversario: il rete il recupero dello sloveno. 15-15 Brutto errore di Musetti con il back di rovescio che subisce il diritto lungolinea di Bedene. 15-0 Prima centrale di Musetti. 0-3 break confermato per il #55 al mondo. 40-15 Terzo doppio fallo di Bedene. 40-0 Musetti continua a vivere un momento ricco di errori, cosa vista anche nei primi due turni. 30-0 Risposta lunga dell’azzurro. 15-0 Bedene domina dal centro del campo con il rovescio e chiude con il colpo diagonale. 0-2 DOPPIO FALLO E break Bedene! Brutto game dell’azzurro. 30-40 Bravissimo Musetti a comandare lo ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15muove l’avversario: il rete il recupero. 15-15 Brutto errore dicon il back di rovescio che subisce il diritto lungolinea di. 15-0 Prima centrale di. 0-3confermato per il #55 al mondo. 40-15 Terzo doppio fallo di. 40-0continua a vivere un momento ricco di errori, cosa vista anche nei primi due turni. 30-0 Risposta lunga dell’azzurro. 15-0domina dal centro del campo con il rovescio e chiude con il colpo diagonale. 0-2 DOPPIO FALLO E! Brutto game dell’azzurro. 30-40 Bravissimoa comandare lo ...

